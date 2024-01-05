إنهاء الإعفاء الضريبي لواردت الأبقار و الأكباش المخصصة للذبح

2024-01-05 / 15:56
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تم إنهاء الإعفاء الضريبي الذي سبق و أقرته الحكومة بشكل اسثتنائي لتشجيع المهنيين و الكسابة على استيراد العجول و الأبقار و الأكباش المخصصة للذبح في فترة سابقة.

هذا القرار مرده حسب مهنيين لكون العرض المتوفر حاليا يلبي حاجيات السوق و بالتالي لم تعد هناك حاجة ملحة في الفترة الراهنة لاستيراد العجول و الأكباش الموجهة للذبح من الخارج.

و كانت الحكومة قد أعفت المهنيين من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد الأبقار و الخرفان من الخارج مع دعم المستوردين بمبالغ معينة حسب عدد رؤوس الماشية المستوردة لسد الخصاص خاصة مع اقتراب عيد الأضحى الفائت.

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