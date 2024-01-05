نرجس الحلاق: “لا أملك وقت الانهيار”

شاركت الفنانة نرجس الحلاق، عبر خاصية الستوري بحسابها على موقع “انستغرام” صورة للبوءة وشبلها مع رسالة قوية.

وجاء في الصورة عبارة “لا أملك وقتا للانهيار، فأنا مجبرة على الوقوف بقوة لأن هناك من ينظر لي بابتسامة ويقول هذه أمي القوية”، غي إشارة الى علاقتها مع ابنتها الوحيدة.

هذا ويشار الى أن نرجس الحلاق كانت متزوجة بالفنان المهدي فولان ورزقت منه بابنتها فنة، قبل انفصالهما متم سنة 2021.

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