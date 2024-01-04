البيت الأبيض يعلق على تبني داعش لهجوم إيران

هبة بريس _ وكالات

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتشكيك في إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء في إيران.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن الخميس مسؤوليته عن التفجيرين، في بيان نشره على القنوات التابعة له على تيليغرام، والذين أديا إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات خلال إحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل في العراق في 2020.

وشرح التنظيم أن عضوين فجرا أحزمتهما الناسفة في الحشد الذي كان مجتمعا عند مقبرة بمدينة كرمان في جنوب شرق إيران.

ودأبت طهران على اتهام إسرائيل والولايات المتحدة، بدعم جماعات مسلحة مناهضة لها لتنفيذ هجمات عليها في الماضي

وعقب الهجومين الأكثر دموية منذ الثورة الإسلامية في 1979، أنحت إيران باللائمة على “إرهابيين” وتوعدت بالانتقام.

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، للصحفيين في كرمان “سيواجهون انتقاماً قوياً جداً من جنود سليماني”

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