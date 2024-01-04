البيت الأبيض يعلق على تبني داعش لهجوم إيران

2024-01-04 / 22:06
2
هبة بريس _ وكالات

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتشكيك في إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء في إيران.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن الخميس مسؤوليته عن التفجيرين، في بيان نشره على القنوات التابعة له على تيليغرام، والذين أديا إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات خلال إحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل في العراق في 2020.

وشرح التنظيم أن عضوين فجرا أحزمتهما الناسفة في الحشد الذي كان مجتمعا عند مقبرة بمدينة كرمان في جنوب شرق إيران.

ودأبت طهران على اتهام إسرائيل والولايات المتحدة، بدعم جماعات مسلحة مناهضة لها لتنفيذ هجمات عليها في الماضي

وعقب الهجومين الأكثر دموية منذ الثورة الإسلامية في 1979، أنحت إيران باللائمة على “إرهابيين” وتوعدت بالانتقام.

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، للصحفيين في كرمان “سيواجهون انتقاماً قوياً جداً من جنود سليماني”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الاحتلال” يعلن ارتفاع عدد أسراه في قطاع غزة إلى 136

“الاحتلال” يعلن ارتفاع عدد أسراه في قطاع غزة إلى…

2024-01-04 / 23:49
Photo of ماكدونالدز تقر بتأثر أعمالها في أسواق بالشرق الأوسط

ماكدونالدز تقر بتأثر أعمالها في أسواق بالشرق الأوسط

2024-01-04 / 22:22
Photo of إسبانيا.. إضراب يعطل 400 رحلة جوية

إسبانيا.. إضراب يعطل 400 رحلة جوية

2024-01-04 / 21:07
Photo of الاتحاد الإفريقي يدخل على خط أزمة إثيوبيا والصومال.. ويدعو “للتهدئة والتفاوض”

الاتحاد الإفريقي يدخل على خط أزمة إثيوبيا والصومال.. ويدعو…

2024-01-04 / 20:27
Photo of داعش” يتبنى هجوم كرمان الإرهابي في إيران

داعش” يتبنى هجوم كرمان الإرهابي في إيران

2024-01-04 / 20:19

ضحايا بإطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا…

2024-01-04 / 19:18
Photo of دعما لفلسطين.. نشطاء يلقون بالطلاء الأحمر على سيارة بلينكن

دعما لفلسطين.. نشطاء يلقون بالطلاء الأحمر على سيارة بلينكن

2024-01-04 / 19:09
Photo of بوتين يعرض الجنسية الروسية على المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش

بوتين يعرض الجنسية الروسية على المقاتلين الأجانب في صفوف…

2024-01-04 / 18:39
Photo of لبنان.. الآلاف يشيّعون العاروري ورفيقيه في العاصمة بيروت

لبنان.. الآلاف يشيّعون العاروري ورفيقيه في العاصمة بيروت

2024-01-04 / 17:00
Photo of الثلوج تحاصر مئات السائقين في السويد والدنمارك

الثلوج تحاصر مئات السائقين في السويد والدنمارك

2024-01-04 / 15:17

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق