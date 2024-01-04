“أفكر في الاعتزال”.. سيلينا غوميز تصدم جمهورها

هبة بريس - متابعة

فجّرت النجمة الأميركية سيلينا غوميز مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت أنها تفكّر باعتزال الغناء من أجل التفرّغ للأعمال الخيرية والتمثيل.

وقالت غوميز (31 عاماً) في تصريحات خلال استضافتها في بودكاست SmartLess، إنها قد تعتزل الغناء بعد إطلاق ألبومها المقبل، والذي قد يكون الأخير في مسيرتها الفنية.

وأكّدت الفنانة الشابة أنها لن تستطيع الإكمال في الغناء والتمثيل معاً، مع تفضيلها المجال الأخير، مؤكدةً أن حجم العمل هائل، بالقول: “أشعر أنني أملك ألبوماً آخر في داخلي، ولكنني على الأرجح سأختار التمثيل (…) أريد أن أهدأ لأنني مُتعَبة”.

وأوضحت أن أعباء العمل وضغوطه أجبرتها في وقت سابق على إلغاء إحدى جولاتها الغنائية والذهاب إلى مصحة عقلية، مضيفةً: “لقد أثّر الأمر فيّ لأنني أحب العمل، وهو يلهيني عن الأمور السيئة”.

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