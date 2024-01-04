أمريكا.. مجهول يطلق النار على إمام مسجد ويرديه قت.يلا
هبة بريس - وكالات
قال ممثلان للادعاء العام في ولاية نيوجيرزي الأمريكية إن إمام مسجد توفي بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوارك في وقت مبكر من صباح الأربعاء من طرف مجهول.
وقال المدعي العام لولاية نيوجيرزي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي بعد الظهر إنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عملا من أعمال الإرهاب المحلي وفقا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.
وذكر ثيودور ستيفنز المدعي العام لمقاطعة إيسكس، أن الإمام حسن شريف تعرض لإطلاق النار عدة مرات بعد الساعة السادسة صباحا بقليل بينما كان في سيارته أمام مسجد محمد في نيوراك.
وأضاف أن شريف توفي متأثرا بإصاباته في مستشفى محلي بعد ظهر أمس.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
20 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
هذا راه كيتسمى اغتيال ماشي صدفة وصافي
اللهم ارحمه واغفر له
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين
Hada rah khaso wahed 20ans deyal lhebs
اللهم ارحمه واغفر له..
Terrorism against muslims must stop. muslims must defend themselfs from GAza to usa
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين..
العنصرية ضد المسلمين..
على الشرطة أن تعتقل الجاني ..
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يارب العالمين..
هدا عمل شنيع متطرف ضد المسلمين
هدا عمل اجرامي متطرف ضد المسلمين بما فيها كراهية المسلمين
يجب إحترام الإسلام والمسلمين..
نسأل الله تعالى السلامة والعافية..
تحية تقدير واحترام للشرطة على عملها الجبار..
اللهم إنا هذآ لمنكر..
إنا لله وإنا إليه راجعون… الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة ويرحم جميع اموات المسلمين يارب العالمين
بما أن القاتل أمريكي والمقتول مسلم فالشرطة تسير في إتجاه أن الجاني مصاب بمرض عقلي وغير قادر على التمييز وإن كان القاتل دو أصول إسلامية ويعاني من إضطرابات نفسية لأنتقلبت أمريكا كلها للتنديد بالعمل الإرهابي المرتكب
وقال المدعي العام لولاية نيوجيرزي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي بعد الظهر إنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عملا من أعمال الإرهاب المحلي وفقا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.إذن ما هو إذا لم يكن عمل إرهابي؟؟؟