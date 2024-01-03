بمشاركة حكيمي.. باريس سان جرمان يتوج بطلًا للسوبر الفرنسي 2023

2024-01-03 / 23:07
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هبة بريس _رياضة

انتزع باريس سان جرمان باكورة ألقابه بقيادة الإسباني لويس إنريكي، بعد فوزه على تولوز بهدفين دون رد، مساء الأربعاء 3 يناير، في مباراة كأس الأبطال على ملعب بارك دي برانس.

وسجل المهاجم الكوري الجنوبي لي كانغ-اين (3) وكيليان مبابي (44) الهدفين.

وتجمع كأس الأبطال تقليديا بين بطل الدوري وبطل الكأس.

يذكر أن هذا اللقب هو الحادي عشر لفريق العاصمة الفرنسية في آخر 22 نسخة.

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