بمشاركة حكيمي.. باريس سان جرمان يتوج بطلًا للسوبر الفرنسي 2023

هبة بريس _رياضة

انتزع باريس سان جرمان باكورة ألقابه بقيادة الإسباني لويس إنريكي، بعد فوزه على تولوز بهدفين دون رد، مساء الأربعاء 3 يناير، في مباراة كأس الأبطال على ملعب بارك دي برانس.

وسجل المهاجم الكوري الجنوبي لي كانغ-اين (3) وكيليان مبابي (44) الهدفين.

وتجمع كأس الأبطال تقليديا بين بطل الدوري وبطل الكأس.

يذكر أن هذا اللقب هو الحادي عشر لفريق العاصمة الفرنسية في آخر 22 نسخة.

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