البطولة الإحترافية.. إتحاد طنجة يتعادل مع نهضة الزمامرة

البطولة الإحترافية.. إتحاد طنجة يتعادل مع نهضة الزمامرة

2024-01-03 / 22:05
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هبة بريس _ رياضة

تعادل إتحاد طنجة مع ضيفه نهضة الزمامرة بهدف لمثله، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 14 من البطولة الإحترافية.

وسجل عبد الحي فورصي هدف التقدم للنهضة في الدقيقة 7، ثم  أدرك جواد غبرة التعادل لفارس البوغاز في الدقيقة 56، علما أن الزمامرة لعب بنقص عددي منذ الدقيقة 45 بعد طرد لاعبه محمد رحيم.

هذا التعادل يضع نهضة الزمامرة في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يحتل إتحاد طنجة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

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