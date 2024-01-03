إلغاء ودية المنتخب الوطني ضد غامبيا.. وهذا موعد السفر إلى ساحل العاج

يتوجه المنتخب الوطني يوم الاحد 7 يناير 2024 إلى مدينة سان بيدرو للمشاركة في النسخة 34 من منافسات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها كوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و 11 فبراير 2024.

واستعدادا لهذه المنافسة القارية، ستخوض النخبة الوطنية يوم الخميس 11 يناير 2024 مباراة ودية بمدينة سان بيدرو، بعدما تم إلغاء المقابلة التدريبية التي كانت ستجمع أسود الاطلس بغامبيا يوم الاحد المقبل.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني تحت إشراف المدرب وليد الركراكي، استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، بمركب محمد السادس لكرة القدم، حيث أجرت العناصر الوطنية مساء يومه الأربعاء 2 يناير 2024 حصة تدريبية امتدت لحوالي ساعة و20 دقيقة.

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