ابتكار جرعة أنسولين ذكية لعلاج مرضى السكري

2024-01-02 / 19:20
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هبة بريس _ وكالات

ابتكر فريق علمي من الولايات المتحدة والصين، جرعة أنسولين ذكية لعلاج مرضى السكري، تمكنت بعد اختبارها بنجاح على عينة من فئران التجارب في ضبط مستويات السكر في الدم لفترات تصل إلى أسبوع من تلقيها.

وقال فريق البحث من جامعة تشجيانغ الصينية ونورث كارولينا الأمريكية إن “جرعة الأنسولين يمكنها التفاعل مع عناصر معينة داخل جسم الإنسان، مما يسمح بالحفاظ على الأنسولين في الدم عند المستوى المطلوب على مدار فترة طويلة من الوقت”.

وأوضح الباحثون أن جرعة الأنسولين الجديدة تحتوي على أحماض وإضافات كيميائية تتفاعل مع المواد الكيميائية في الدم، بحيث يتم الاحتفاظ بالأنسولين داخل كسبولة طبيعية من “البوليمارات”، ويتم إفرازها بشكل طبيعي حسب كمية الجلوكوز في الدم.

ووجدوا أنه بعد الحصول على الجرعة الذكية يتم إفراز الأنسولين بشكل تلقائي في الدم كلما استدعت الضرورة، كما هو الحال بعد الانتهاء من تناول الوجبة على سبيل المثال.

ووصف الباحثون هذه النتائج بأنها “مبشرة” لعلاج النوع الأول من مرض السكري، الذي يرجع إلى نقص كمية الأنسولين التي يفرزها البنكرياس في الدم.

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