بامكانيات مهمة “القوات المساعدة تأمن احتفالات رأس السنة بأكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبأت المفتشية العامة للقوات المساعدة- شطر الجنوب عناصرها المنتمين للوحدات الترابية ووحدة المخزن المتنقل، ووحدة الدراجين، و وحدة الخيالة و فصائل التدخل السريع، وذلك في إطار تأمين مرور احتفالات رأس السنة في أجواء آمنة، وكذا ضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وعلى غرار باقي مصالح الأمن اللامركزية على الصعيد الوطني، عملت المفتشية العامة للقوات المساعدة- شطر الجنوب على وضع مجموعة من الترتيبات الخاصة، تنفيذا لتعليمات المفتش العام للقوات المساعدة، لضمان مرور أجواء احتفالات السنة الجديدة في أحسن الظروف.

حيث قامت المفتشية العامة للقواتعبأت المفتشية العامة للقوات المساعدة- شطر الجنوب عناصرها المنتمين للوحدات الترابية ووحدة المخزن المتنقل، ووحدة الدراجين، و وحدة الخيالة و فصائل التدخل السريع، وذلك في إطار تأمين مرور احتفالات رأس السنة في أجواء آمنة، وكذا ضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وعلى غرار باقي مصالح الأمن اللامركزية على الصعيد الوطني، عملت المفتشية العامة للقوات المساعدة- شطر الجنوب على وضع مجموعة من الترتيبات الخاصة، تنفيذا لتعليمات المفتش العام للقوات المساعدة، لضمان مرور أجواء احتفالات السنة الجديدة في أحسن الظروف.

حيث قامت المفتشية العامة للقوات المساعدة- شطر الجنوب، بتجنيد جميع الوسائل البشرية واللوجستيكية التي وضعتها المفتشية العامة للقوات المساعدة، رهن إشارتها، بهدف أساسي يتمثل في توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطنين والمواطنات، المقيمين أو الأجانب أو زوار المدينة، وتفعيل الدور الاستباقي والوقائي.

لهذه الغاية، تمت الاستعانة بحصيص مهم من عناصر القوات المساعدة لتأمين ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، وهي عناصر تنتمي لمختلف المصالح والوحدات، وتمت تعبئة سيارات ومعدات تقنية ولوجستيكية، إلى جانب وضع ترتيبات أمنية خاصة الكورنيش أكادير، وأهم الساحات بوسط المدينة، للقيام بالمهمة على أكمل وجه، وفق تنسيق محكم من المفتشية العامة للقوات المساعدة – شطر الجنوب للحرص على تغطية منطقة التدخل، وأيضا للتجاوب السريع والفعال مع المواطنين .

وقام أحد السياح ضحايا حادثة الاعتداء على سائحين بأكادير، بأخد صور تذكارية مع رجال القوات المساعدة بكورنيش أكادير، تشكرا واعترافا منه لهذه العناصر.

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