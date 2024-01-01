قت_ يل ومصابون بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة بسويسرا

هبة بريس _ وكالات

أدى استخدام الألعاب النارية والمفرقعات إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في بلدة تابعة لكانتون لوسيرن بسويسرا، عشية رأس السنة الجديدة.

وأفاد موقع RTS أن رجلا يبلغ من العمر 46 عاما توفي على الفور في بلدة شينكون أثناء تعامله مع نظام لإطلاق الألعاب النارية، بينما تم فتح تحقيق جنائي لتحديد ملابسات الحادث.

وفي كانتون زوريخ، في هوشفيلدن، أصيب صبي يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة في رأسه أثناء تعامله مع الألعاب النارية التي انفجرت فجأة بشكل خارج عن السيطرة. وأصيب أحد رفاقه في يده.

كما أصيب رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة عندما أشعل الألعاب النارية في كانتون آرغوفيا، بمدينة دوتيكون.

واضطرت شرطة زوريخ ورجال الإطفاء إلى التدخل حوالي عشرين مرة في الكانتون إثر حوادث مماثلة.

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