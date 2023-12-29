كيم كارداشيان تثير الجدل بـ”أكفان” في زينة عيد الميلاد

القسم الفني: هبة بريس

تعرضت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان لوابل من الانتقادات على إثر نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، تظهر فيه وهي تقوم بلف هدايا عيد الميلاد بورق أبيض.

وأثارت كيم كارداشيان الجدل بسبب اختيارها لورق أبيض اللون لتغليف هدايا عيد الميلاد، حيث اعتبر البعض أنه يشبه أكفان الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وانهالت التعليقات على الفيديو، التي هاجمت كيم كارداشيان واتهمتها بـ”السخرية من مشاعر الفلسطينيين”.

ومن أبرز التعليقات: “تشبه الهدايا بشكل كبير أكفان الأطفال الفلسطينيين، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وكذلك “رغم كل الجهد الذي قامت به لتزيين منزلها، يبدو بارداً ومن دون روح”،“أشعر أنها بهذه الطريقة تحاول إيصال رسالة لإسرائيل، الهدايا التي ظهرت تحت الشجرة عبارة عن شهداء غزة”.

حيث يرى البعض أن كارداشيان لم تكن تقصد السخرية من مشاعر الفلسطينيين، وأن اختيارها لورق أبيض اللون كان مجرد خطأ غير مقصود.

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