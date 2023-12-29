بالأرقـام.. عجز الميزانية يبلغ 51,4 مليار درهم
أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن عجز الميزانية بلغ، عند متم نونبر الماضي، 51,4 مليار درهم، مقابل 47,9 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بمعدل إنجاز بنسبة 78,3 في المائة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2023.
وأشار المركز، في تقريره الأخير « Budget Focus – Fixed income »، بعد تحليل وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم نونبر الماضي، إلى تواصل تحسن المداخيل العادية.
وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على القيمة المضافة الداخلية سجلت ارتفاعا بقيمة 4,3 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، موضحا أن الضريبة على الدخل ارتفعت بدورها بقيمة 2,8 مليار درهم خلال سنة واحدة.
وسجلت المداخيل العادية معدل إنجاز قدره 88 في المائة، مقابل 102 في المائة في سنة 2022، في حين تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 90,2 في المائة خلال نونبر 2023، مقابل 99 في المائة قبل سنة.
وفي هذا السياق، أبرز المركز أن تكاليف المقاصة تراجعت بـ11,5 مليار درهم إلى 27,1 مليار درهم، متجاوزة بشكل طفيف توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار تباطأت مقارنة بالسنة الماضية إلى نسبة 94 في المئة مقابل 96 في المئة.
وبالإضافة إلى تكاليف التشغيل، ارتفعت تكاليف الدين، الخارجي بالأساس، بقيمة 3,5 مليار درهم في غضون سنة واحدة، ارتباطا بالتوجه الجديد للخزينة نحو التمويلات الخارجية.
وفيما يتعلق بحاجيات التمويل، أكد المركز أنها بلغت 59,1 مليار درهم، بتفاقم قدره 9,5 مليار درهم خلال سنة واحدة، مشيرا إلى أن أزيد من نصف هذه الحاجيات قد تمت تغطيتها في السوق الخارجية، أي ما يعادل 30,5 مليار درهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
العجز في الميزان التجاري مسؤول عنه الحكومات السابقة..
على الحكومة تظافر الجهود مع كل المكونات من أجل خفض معدل العجز التجاري..
نتمنى من الحكومة والمجتمع المدني ان يعملوا جاهدين في القضاء على هذا العجز للميزان التجاري..
العجز في الميزان التجاري متوارث مع الحكومات السابقة..
امالنا في تحسين عجز الميزان التجاري..
ادا اسندت امور لغير اهله فنتظر ساعه حكومه سابقه استغلت موقعه في منابع قرار صادقت على ملف كان في ارشيف خزانة رئاسه اكثر من 12سنه (مقاصه)قالو بانه يثقل كاهل دوله 48مليار سنتم نزلوه بعد ستغفال مغاربه بتحريض على مقاطعه حليب سنترال عن50سنتم لضرب فلاح تعاونيات وتسريح الاف عمال عاملات استوردة شركة جوده اطنان من غبره حليب من موانى تركيا بعد.مصادقه على تحرير محروقات وتحرير. تجارة وتعويم درهم ارشو صحفي تلفزيون نقبين ممتلات ستفاد حزب حاكم سابق ب9مليار سنم كهديه من وزارة داخليه دون تكلم على مضاعفة اجرة خلية حزب تعويضات متيازات وشراء افخم سيارات مجانيات محروقات وسفر عبر عالم او لاداء حج او عمره او هلاج واصلاح مكاتب وشرا بعض اجهزة دون مراعات لما تتكبده خزينه دوله من خساىر بعده تحرك سماسره وشنقا ولوبي محروقات و تجاره ضاعفو اثماه بصمط.من حمايه مستهلك جلهم من اتباع حكومه سابقه بعد رتفاع تمن غزوال تعوبم درهم تفشى غلاء فقر بطاله طلاق انتحار في بلاد تازمت مقولات شركات سرح اكتر من 216الف عامل وعامله تحرك تعليم كان مخطط له قبل حكومه خنوش لكن نظرا لتنسيقيات تابعه للحزب ولتجار الدين اجلة دالك اضربات تحريضيه مهم حكومه خنوش زادت لمتقاعدي150د زادت وقع له ضغط زادت لتعليم لموظفي ماليه والصحه وممتلات و نقبين دعمت بعض ارامل تلامد.متمدرسين اسطول نقل واقصت متقاعدين رجال امن درك عساكر واصبحت دوله تبجت عن سيوله تصل الى 6اضعاف من اموال حدف مقاسه يعني377مليار واتي افضع بعد.تحرير بطكاز دقيق سكر زيت ستزداد بطاله طلاق وحتقان بسبب غلا كحط وجفاف ومودنة المراه
في اعتقادي أن الحكومة عندما تمنع من دفع الضرائب ستكون قد خففت عن عجز في الميزانية ههههه
نقول ان سنة 2023 كانت أسوء سنة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات واللحوم الحمراء والدواجن وحدث ولا حرج.
سوال يحيرني ماهو الفرق بين العجز السنة الماضية وهذه السنة ????
أين ذهب ميزانية خلال السنوات الماضية ??? على سبيل المثال ميزانية الفوسفاط التي تغطي جميع احتياجات !!!
لو كانت المصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية لم نكن في هذا المشكل عن عجز الميزانية والفاهم يفهم …