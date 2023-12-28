ضمنهم 11 امرأة.. تقديم المساعدة لـ59 مهاجرا سريا بسواحل بوجدور

2023-12-28 / 13:32
0
هبة بريس

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بأن عناصر وحدة تابعة للقوات المسلحة الملكية، مكلفة بمراقبة الساحل، اعترضت، أمس الأربعاء، على بعد حوالي 54 كلم شمال مدينة بوجدور، 59 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 11 إمرأة وقاصران، ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح البلاغ أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : مشردون يفترشون “الكرطون” في عز موجة الصقيع

أكادير : مشردون يفترشون “الكرطون” في عز موجة الصقيع

2023-12-28 / 14:28
Photo of “الهاكا”: اتخاذ 80 قرارا يهم برامج إذاعية وتلفزية خلال 2022

“الهاكا”: اتخاذ 80 قرارا يهم برامج إذاعية وتلفزية خلال…

2023-12-28 / 13:58
Photo of اليونان تسلم المغرب أحد “أمراء دا.عش” بسوريا

اليونان تسلم المغرب أحد “أمراء دا.عش” بسوريا

2023-12-28 / 13:19
Photo of أحداث السنة.. تفاصيل النظام الأساسي الذي أغضب أسرة التعليم

أحداث السنة.. تفاصيل النظام الأساسي الذي أغضب أسرة التعليم

2023-12-28 / 11:59
Photo of بعد مقال هبة بريس..سُلطات سطات تأوي متشردي الشوارع

بعد مقال هبة بريس..سُلطات سطات تأوي متشردي الشوارع

2023-12-28 / 09:56
Photo of طقس الخميس.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-28 / 09:08
Photo of وجدة .. إيقاف شخصين متورطين بتزوير شواهد ووثائق إدارية

وجدة .. إيقاف شخصين متورطين بتزوير شواهد ووثائق إدارية

2023-12-27 / 23:56
Photo of طرفاية : محاولة انتحار عنصر من القوات المساعدة

طرفاية : محاولة انتحار عنصر من القوات المساعدة

2023-12-27 / 23:26
Photo of وقفة تضامنية بالرباط لدعم غزة وتنديدا باستمرار الحرب

وقفة تضامنية بالرباط لدعم غزة وتنديدا باستمرار الحرب

2023-12-27 / 23:01
Photo of هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

2023-12-27 / 22:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق