الوالي التازي يجري حركة تنقيلات داخلية واسعة بين صفوف رجال السلطة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

أجرى والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة يونس التازي حركة تنقيلات واسعة في صفوف نساء ورجال السلطة المحلية بطنجة، همت عدد من رؤساء الدوائر والباشوات والقياد .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد همت الحركة التي أشرت عليها وزارة الداخلية، اسماء بينهم تعيين وسيم هاني البراني من رئاسة الدائرة الحضرية مرس الخير المجمع الحسني إلى منصب باشا باشوية اكزناية، وتحويل أحمد سالم حمو من منصب باشوية اكزناية إلى رئّاسة الدائرة الحضرية مرس الخير المجمع الحسني.

كما شملت الحركة محسن العسري الذي نقل من رئيس دائرة طنجة لمنصب رئيس دائرة أصيلة، ومحمد طالب رئيس الدائرة الأخيرو تم تنقيله لمنصب رئيس دائرة طنجة.

وبخصوص القياد فقد تنقيل قائد الملحقة الإدارية التاسعة بالدائرة الحضرية الشرف مغوغة، رشيد العلوي، إلى قائد مساعد بقسم الشؤون الداخلية. وقائد الملحقة الثالثة الإدارية لباشوية اكزناية عبد المجيد بلعربي، تم تنقيله إلى الملحقة الإدارية التاسعة بالدائرة الحضرية للشرف مغوغة كما ان نقل قائد الملحقة الإدارية التاسعة مكرر بدائرة الشرف مغوغة، المهدي الحوضي، إلى الملحقة الثالثة بباشوية اكزناية, فيما تم تنقيل قائد المحلقة الثانية بالدائرة الحضرية لطنجة المدينة، أشرف موحيس، إلى الملحقة التاسعة مكرر بدائرة الشرف مغوغة.

وبخصوص قائدة المحلقة الإدارية 23 بدائرة مرس الخير المجمع الحسني، مروى لبواناني، فقد تم تنقيلها إلى الملحقة الثانية بالدائرة الحضرية لطنجة المدينة، فيما تم تنقيل قائد الملحقة الإدارية الأولى بأصيلة، توفيق باجا، إلى المحلقة الإدارية 23 بالدائرة الحضرية لمرس الخير، بينما تم تعيين هشام العسري، من قائد مساعد بقسم الشؤون الداخلية إلى قائد الملحقة الإدارية الأولى بإصيلة.

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