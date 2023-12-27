إكرام العبدية :” نفسك ثم مستقبلك ثم لا أحد سينفعك”
القسم الفني- هبة بريس
أثارت الفنانة الشعبية إكرام العبدية قلق متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب منشور تقاسمته مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام.
ورجح العديد من النشطاء أن العبدية توجه رسالة مشفرة لأشخاص معينين عبر منشورها الأخير.
وجاء في المنشور :”نفسك ثم مستقبلك ثم أقسم لك أن لا أحد سينفعك، فلنبدأ من جديد وكأننا لم نفشل قط”.
ومن جانب آخر، تستعد الفنانة المغربية الشعبية لطرح جديدها الغنائي خلال الأيام القليلة القادمة وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
فعلا لا أحد ينفعك. اننا في زمان كل واحد لا يفكر الا في نفسه. بالاخص اغلب الناس لايهمهم لا والديهم ولا اخواتهم. أصدقائه. عائلتهم. زمان المصلحة….بل بعض الخونة لا تهمهم حتى بلادهم.
و هل هي اصلا فنانة
اشنو الفايدة من لي قالت؟!!!!
لاش تتنشروا هادشي،قولي نكتة،اضحك الواحد
احسن
ابن رشد،الفارابي…..سبينوزا