إكرام العبدية :” نفسك ثم مستقبلك ثم لا أحد سينفعك”

القسم الفني- هبة بريس

أثارت الفنانة الشعبية إكرام العبدية قلق متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب منشور تقاسمته مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام.

ورجح العديد من النشطاء أن العبدية توجه رسالة مشفرة لأشخاص معينين عبر منشورها الأخير.

وجاء في المنشور :”نفسك ثم مستقبلك ثم أقسم لك أن لا أحد سينفعك، فلنبدأ من جديد وكأننا لم نفشل قط”.

ومن جانب آخر، تستعد الفنانة المغربية الشعبية لطرح جديدها الغنائي خلال الأيام القليلة القادمة وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

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