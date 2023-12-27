الطماطم تستقر في 15 درهما والدجاج يتجاوز 20 درهم.. تكلفة القفة اليومية تصدم المغاربة

هبة بريس - الرباط

تواصل أسعار الخضر والدواجن والبيض، الارتفاع، بشكل متسارع، بمختلف الأسواق طيلة الأسابيع الأخيرة.

وسجلت أسعار الخضر الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر الطماطم 15 درهما للكيلوغرام الواحد، كما استقرت أسعار البصل في 8 دراهم، والفلفل في 8 دراهم، والبطاطس في 5 دراهم.

من جهتها، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا طيلة الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز سعر الدجاج الحي 20 درهما في عدد من المدن، كما تراوح سعر الدجاج المذبوح بين 35 و40 درهما للكيلوغرام، كما استقر سعر البيض الرومي في 1.50 سنتيما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم من هاته الارتفاعات المتتالية والمطولة، لافتين أن تكلفة القفة اليومية تجاوزت الضعف مقارنة مع السنوات الماضية.

واختار عدد من المواطنين الاكتفاء بوجبتين يوميا بدل 3 وجبات واقتناء الأساسيات بدل الكماليات، مطالبين الحكومة بضرورة وضع إجراءات فعالة ومستعجلة لمواجهة هذا الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

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