حوادث السير بالمناطق الحضرية ..حصيلة وأرقام

هبة بريس _ الرباط

لقي 28 شخصا مصرعهم، وأصيب 2592 آخرون بجروح، إصابات 86 منهم بليغة، في 1948 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 دجنبر 2023.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع ، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر ، والسياقة في حالة سكر،، والتجاوز المعيب .

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، فقد تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 47 ألفا و310 مخالفات، وإنجاز 8 آلاف و834 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 38 ألفا و476 غرامة صلحية.

وسجل المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و413 ألفا و325 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و525 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و834 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 232 مركبة.

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