مق–تل شخص في حادث إطلاق نار بمرسيليا

2023-12-26 / 18:14
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هبة بريس _ وكالات

لقي رجل مصرعه، ليلة الاثنين- الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار اندلع بالأحياء الشمالية لمدينة مرسيليا الفرنسية، حسبما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت المصادر الإعلامية، نقلا عن مكتب المدعي العام في مرسيليا، أنه “تم العثور على جثة رجل، متأثرا بجروح عديدة ناتجة عن طلقات نارية. وعثر على 27 طلقة من عيار 7.62 على الأرض”.

وأضاف المصدر أن الضحية كان معروفا لدى أجهزة الشرطة والقضاء، لاسيما لكونه “محكوما عليه بارتكاب جرائم متعلقة بتجارة المخدرات في مرسيليا”.

وفتح تحقيق بتهم “القتل العمد المرتكب من قبل عصابة منظمة وتكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جريمة”، ومنذ بداية العام، قتل أربعون شخصا في ثاني أكبر مدينة فرنسية، وذلك في سياق تجارة المخدرات.

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