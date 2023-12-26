“التنسيق الوطني” يواصل مقاطعته الأقسام الدراسية ويخوض إضرابا لـ4 أيام

2023-12-26 / 10:29
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هبة بريس - الرباط

رغم إقرار الحكومة لمجموعة من القرارات والإجراءات لتحسين وضعية الأستاذ وضمان عودة التلاميذ إلى الأقسام، يواصل أساتذة التنسيقيات الإضراب عن العمل ومقاطعة الأقسام الدراسية.

وفي هذا الصدد، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر الجاري.

وأعلن التنسيق عن خوض اضراب وطني، احتجاجا على مخرجات الحوارات بين الحكومة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية التي وصفها ب”المخيبة للآمال”.

هذا ويشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التاهيلي، أعلنتا في وقت سابق عن خوض اضراب وطني لـ4 أيام.

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‫10 تعليقات

  2. إضراب لا محدود ، أنا أُطالِب لكن لا تُطالبني بشيء و فوق هذا ادفع لي راتبي الشهري كاملا.
    صراحة ، العبث في أبهى تعليقاته.

    2
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  3. نطالب الحكومة إعلان سنة بيضاء واقتطاع اجرة سنة كاملة لهم مع طرد كل من يتزعم التنسقيات تبث انهم لا يدافعون عن المدرسة العمومية وعن التلميذ بل يسعون في خرابها

    1
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  5. الاساتذة يضربون ويقتطع من اجورهم كل شهر مبالغ مهمة فياتي المتصرفون والموجهون والممونون وغيرهم ليستحودوا على كل شيء .عجيب هذا الحوار وهؤلاء النفايات

    1
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    1. سيرو تخدمو وباراكا من الحسد والحضية راكم كتاكلو السحت راه غادي توقف ليكم الأجرة بالمرة وتهناو

      1
      رد

  8. سيرو تخدمو وباراكا من الحضية و الحسد راه كتاكلو السحت واش باغين تخلصو بلا متخدمو سيرو الله يهديكم قبل متندمو راه غادي توقف ليكم الأجرة بالمرة وتهناو

    1
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  9. الواحد ولا كيفكر غير افراسو اما دياع هاد اللوليدات كيبانلي ماهامكومش حسبنا الله ونعم الوكيل

    1
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