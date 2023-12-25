البيضاء : تفحم جثة طفل ذو 4سنوات بسبب حريق

2023-12-25 / 22:19
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اهتز حي البرنوصي بالدار البيضاء، مساء اليوم الاثنين 25 دجنبر الجاري ، على وقع وفاة طفل ذو اربع سنوات جراء اندلاع حريق بمنزل أسرته.

وأكدت مصادر من السلطة المحلية أنه تم العثور على جثة الطفل متفحمة إثر نشوب حريق بالمنزل دون معرفة الأسباب .

وأشارت ذات المصادر، أن أم الطفل الهالك كانت تشتغل وكذلك والده ، بينما ثلاث أطفال كانوا بالمنزل ، تمكن إثنان من الهروب فور اندلاع الحريق ، بينما بقي اخوهم الأصغر داخل المنزل المحترق.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ، وانتشال جثة الطفل ، فيما باشرت الشرطة القضائية تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ملابسات الحادث.

الحادث إبان من جديد طريقة ترك الأسر لأبنائها الصغار بالمنازل لوحدهم، مما يزيد من حجم الخطورة التي يمكن ان يتعرض لها هؤلاء .

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‫9 تعليقات

  7. هذا بسبب إضرابات الأساتذة ، الآباء و الأمهات الله يحسن عوانهم كايقلبو على طرف الخبز ، بسبب إغلاق المدارس لم يجدوا أين يتركون ابناءهم

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  9. الا تفكر الحكومة في استفادة الام من التقاعد المبكر والله عندي زوجتي موظفة تشتغل في البيت في العمل وقد بلغت 61 سنة ماذا تريد الحكومة من هؤلاء النساء حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة والجمعيات والنقابات.

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