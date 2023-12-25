البيضاء : تفحم جثة طفل ذو 4سنوات بسبب حريق
ع اللطيف بركة : هبة بريس
اهتز حي البرنوصي بالدار البيضاء، مساء اليوم الاثنين 25 دجنبر الجاري ، على وقع وفاة طفل ذو اربع سنوات جراء اندلاع حريق بمنزل أسرته.
وأكدت مصادر من السلطة المحلية أنه تم العثور على جثة الطفل متفحمة إثر نشوب حريق بالمنزل دون معرفة الأسباب .
وأشارت ذات المصادر، أن أم الطفل الهالك كانت تشتغل وكذلك والده ، بينما ثلاث أطفال كانوا بالمنزل ، تمكن إثنان من الهروب فور اندلاع الحريق ، بينما بقي اخوهم الأصغر داخل المنزل المحترق.
وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ، وانتشال جثة الطفل ، فيما باشرت الشرطة القضائية تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ملابسات الحادث.
الحادث إبان من جديد طريقة ترك الأسر لأبنائها الصغار بالمنازل لوحدهم، مما يزيد من حجم الخطورة التي يمكن ان يتعرض لها هؤلاء .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ya rebbi salama llah yahfad
والله يعجز الكلام عن الكلام
اللهم ارحمه و اغفر له يا رب العالمين
Llah yrahmo o ywase3 3lih
Wch lwalidin ma3endhom 3eqal khlawhom bohdhom
هذا بسبب إضرابات الأساتذة ، الآباء و الأمهات الله يحسن عوانهم كايقلبو على طرف الخبز ، بسبب إغلاق المدارس لم يجدوا أين يتركون ابناءهم
خطأ فادح ترك اطفال وحدهم في منزل.تبقى مسؤلية على ابوين.الله يكتب علينا مكاتب خير
الا تفكر الحكومة في استفادة الام من التقاعد المبكر والله عندي زوجتي موظفة تشتغل في البيت في العمل وقد بلغت 61 سنة ماذا تريد الحكومة من هؤلاء النساء حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة والجمعيات والنقابات.