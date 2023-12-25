الأمم المتحدة تصادق على ميزانية تفوق ثلاثة مليارات دولار لعملياتها في عام 2024

2023-12-25 / 21:39
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هبة بريس _ متابعة

صادقت الجمعية العامة للتو على ميزانية للأمم المتحدة بقيمة تبلغ 3.59 مليار دولار موجهة لتمويل أنشطة المنظمة الدولية في عام 2024، وتعد ميزانية 2024 أعلى من ميزانية 2023 التي بلغت نحو 3.4 مليار دولار.

وتغطي هذه الميزانية أنشطة المنظمة الأممية في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الشؤون السياسية، والعدالة والقانون الدوليين، والتعاون الإنمائي الإقليمي، وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، والإعلام، وذلك وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.

كما تقرر إنشاء حساب خاص معني بتمويل صندوق بناء السلام التابع للمنظمة، قبل المصادقة على مبلغ 50 مليون دولار من الاشتراكات المقررة سنويا لتمويل الحساب، اعتبارا من 1 يناير 2025.

ويعتبر صندوق بناء السلام الأداة الرائدة للأمم المتحدة للاستثمار في جهود الوقاية وبناء السلام ويدعم الاستجابات المشتركة لمعالجة فرص بناء السلام الحاسمة، وربط ركائز التنمية والعمل الإنساني وحقوق الإنسان وبناء السلام.

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