أخنوش يهنئ الملك والمغاربة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة

2023-12-25 / 15:05
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هبة بريس

تقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش أصالة عن نفسه، ونيابة عن الوزراء، بخالص التهاني للملك محمد السادس، وللأسرة الملكية الشريفة، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، راجيا لجلالته موفور الصحة والعافية.

و هنأ رئيس الحكومة عموم المغاربة بهذه المناسبة، متمنيا أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والرخاء، وتحقيق التنمية التي نصبوا إليها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وأضاف أخنوش أن سنة 2023، شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أورش “الدولة الاجتماعية”، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.

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