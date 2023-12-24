“رأس السنة “.. تشديد الإجراءات الأمنية بألمانيا

هبة بريس / وكالات

قالت الشرطة الألمانية، السبت، إنها شددت الإجراءات الأمنية حول كاتدرائية كولونيا، بعد مؤشرات على هجوم مخطط له ليلة رأس السنة، بعد أسبوع من تحذير وزير الداخلية من التهديد المتزايد لعنف المتشددين.

وقالت الشرطة في بيان، إنها ستستخدم كلاب التتبع لتفتيش الكاتدرائية بعد قداس المساء ثم ستغلقها. واليوم الأحد، عشية عيد الميلاد، ستقوم بإجراء فحص أمني لجميع الزوار الذين أوصتهم بالوصول إلى القداس مبكرا.

وقالت الشرطة، إنها لا تستطيع تقديم تفاصيل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، في وقت سابق، أن السلطات الأمنية في النمسا وألمانيا وإسبانيا تلقت مؤشرات على أن جماعة إسلامية تريد تنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وذكرت الشرطة النمساوية، في بيان أنها شددت الإجراءات الأمنية على الكنائس وأسواق عيد الميلاد في ظل حالة التأهب المشددة.

وقبل أسبوعين، أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية المكلفة قضايا الإرهاب، توقيف أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم الى حركة حماس في برلين وهولندا، بتهمة التخطيط لـ”اعتداءات محتملة على مؤسسات يهودية في أوروبا”.

وقالت النيابة في بيان إن، الموقوفين الثلاثة في برلين، إلى جانب مشتبه به آخر أوقف في هولندا، كلفوا خصوصاً جمع أسلحة في برلين، تمهيداً لتنفيذ “هجمات إرهابية محتملة ضدّ مؤسسات يهودية في أوروبا”.

وسبق أن حذرت السلطات الأمنية الأميركية من “تهديدات محتملة” على السلامة العامة في الولايات المتحدة، بسبب الحرب الدائرة رحاها حاليا بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأصدر مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارة الأمن الداخلي الأميركية (دي إتش إس) والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب (إن سي تي سي) خلال وقت متأخر، الثلاثاء، إعلانا عاما لتسليط الضوء على التهديدات المحتملة في الولايات المتحدة، خلال فصل الشتاء.

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