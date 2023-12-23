مايكروسوفت تضيف مزايا جديدة لنظام “اندرويد 11” سنة 2024

2023-12-23 / 22:49
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من المقرر أن تُطلق شركة مايكروسوفت ميزات جديدة لنظام ويندوز 11 على أجهزة الحاسوب، وذلك بالإضافة إلى إجراء تعديلات تتوافق مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية الذي تم اعتماده من قبل الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لتقرير نشره موقع “ويندوز سنترال”، الذي استند إلى مصادر داخل شركة مايكروسوفت، يتضمن الإصدار الجديد لنظام ويندوز 11 تحسينات في تجربة المستخدم، بالإضافة إلى إضافة خيارات جديدة في قسم “إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة”، وتعزيز تكامل خدمات مايكروسوفت 365. كما يمكن للمستخدمين الآن إزالة بعض العناصر المثبتة افتراضيًا في النظام، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

من المتوقع أن يتيح التحديث القادم لنظام ويندوز 11 للمستخدمين إمكانية إزالة برامج مايكروسوفت المثبتة افتراضيًا، مثل متصفح إيدج وبرنامج الصور والمساعد الصوتي، بالإضافة إلى إتاحة فرصة لتغيير محرك البحث الافتراضي عند البحث. كما سيمكن المستخدمين من إخفاء عرض الأخبار في قسم “الويدجت”، مما يسهم في تخصيص تجربة استخدام النظام وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية.

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