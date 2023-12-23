البحرية الاسبانية تنقذ قاربا على متنه مهاجرين أبحروا من سواحل الحسيمة
هبة بريس - متابعة
أنقذت البحرية الإسبانية، قاربا على متنه مهاجرين أبحروا من سواحل مدينة الحسيمة .
وقالت الصحافة الإسبانية أنه قد تم اعتراض القارب وعلى متنه 8 مهاجرين سريين قرب سواحل موتريل بالجنوب الاسباني ، حيث تم اعتراضه ونقل المهاجرين الى الميناء .
وقد تم تسليم المهاجرين الى السلطات الأمنية حيث تم نقلهم إلى مركز للإيواء.
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8 تعليقات
3la selamthom
Lwahed hwa li yehrag hsen lih
علا سلامتهم الشباب ديالنا
Ymkn kolchy khwa leblad
الحمدلله على سلامتهم من الموت بأعجوبة .
شبابنا وشباتنا يضحون بارواحهم من أجل عيشة كريمة ولكن للاسف الشديد يؤدون الثمن والمسؤول هو البطالة، والفقر والهشاشة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه الظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت من أجل حماية شبابنا وشباتنا من الموت.
المسبب الرئيسي لهذه الظاهرة الهجرة السرية هم أصحاب تجار البشر يجب على الحكومة محاربتهم بشتى الطرق لمنع هذه الأفعال الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء من قاصرين وشباب ونساء كذالك حسبنا الله ونعم الوكيل.