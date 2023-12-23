البحرية الاسبانية تنقذ قاربا على متنه مهاجرين أبحروا من سواحل الحسيمة

هبة بريس - متابعة

أنقذت البحرية الإسبانية، قاربا على متنه مهاجرين أبحروا من سواحل مدينة الحسيمة .

وقالت الصحافة الإسبانية أنه قد تم اعتراض القارب وعلى متنه 8 مهاجرين سريين قرب سواحل موتريل بالجنوب الاسباني ، حيث تم اعتراضه ونقل المهاجرين الى الميناء .

وقد تم تسليم المهاجرين الى السلطات الأمنية حيث تم نقلهم إلى مركز للإيواء.

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