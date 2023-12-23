غارة إسرائيلية تودي بحياة 76 فردا من عائلة واحدة في غزة

2023-12-23 / 16:50
5
هبة بريس - وكالات

أدى هجوم إسرائيلي على مبنى في مدينة غزة إلى مقتل 76 فردا من نفس العائلة، حسبما أعلن متحدث باسم الدفاع المدني في القطاع المحاصر.

ويعتقد أن الغارة التي وقعت يوم الجمعة من بين الأكثر دموية في الحرب حتى الآن، وفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل.

وقال بصل إن “16 رب أسرة من عائلة المغربي قتلوا، بالإضافة إلى نساء وأطفال”.

وكان من بين الضحايا عصام المغربي، الموظف السابق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزوجته وأطفالهما الخمسة.

وأكدت الوكالة في بيان لها، أن الرجل البالغ من العمر 56 عاما توفي إلى جانب زوجته لمياء (53 عاما)، وأبنائهما محمد (32 عاما)، وسعود (30 عاما)، ولمى (27 عاما)، ولؤي (23 عاما)، وعبيدة (13 عاما).

وجاء في البيان: “على مدى ما يقرب من 30 عاما، عمل عصام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامجنا لمساعدة الشعب الفلسطيني. وسيظل في الأذهان كعضو محبوب في فريق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني. لقد أثرت خسارة عصام وعائلته تأثيرا عميقا علينا جميعا. فالأمم المتحدة والمدنيون في غزة ليسوا هدفا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الحرب على غزة..الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود والحصيلة ترتفع

الحرب على غزة..الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود والحصيلة…

2023-12-23 / 19:49
Photo of قائد في “الحرس الثوري” الايراني يهدد باغلاق مضيق جبل طارق

قائد في “الحرس الثوري” الايراني يهدد باغلاق مضيق جبل…

2023-12-23 / 18:38
Photo of وزيرة الدفاع الاسبانية تزور مركز عسكري بسبتة المحتلة الأسبوع المقبل

وزيرة الدفاع الاسبانية تزور مركز عسكري بسبتة المحتلة الأسبوع…

2023-12-23 / 18:23
Photo of اليونيسيف: 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد

اليونيسيف: 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي…

2023-12-23 / 16:02
Photo of فرنسا.. اعتقال 5 أشخاص بتهمة التخطيط لهجمات إر.هابية

فرنسا.. اعتقال 5 أشخاص بتهمة التخطيط لهجمات إر.هابية

2023-12-23 / 14:00
Photo of بعد اتهام دولة تبون بالتدخل في شؤونها الداخلية.. مالي تستدعي سفيرها في الجزائر

بعد اتهام دولة تبون بالتدخل في شؤونها الداخلية.. مالي…

2023-12-23 / 11:36
Photo of كتائب القسام: إعادة استخدام صاروخين أطلقتهما اسرائيل ولم ينفجرا

كتائب القسام: إعادة استخدام صاروخين أطلقتهما اسرائيل ولم ينفجرا

2023-12-23 / 11:14
Photo of بايدن: “قلبي يعتصر آلما” بسبب وفاة رهينة أمريكي في غزة

بايدن: “قلبي يعتصر آلما” بسبب وفاة رهينة أمريكي في…

2023-12-23 / 10:13
Photo of أول تعليق من الهند والخطوط الجوية في حادث توقيف طائرة قادمة من الإمارات

أول تعليق من الهند والخطوط الجوية في حادث توقيف…

2023-12-22 / 23:44
Photo of الممثلة جولييت ستيفنسون: لا استطيع البقاء صامتة إزاء الوضع بغزة

الممثلة جولييت ستيفنسون: لا استطيع البقاء صامتة إزاء الوضع…

2023-12-22 / 23:08

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق