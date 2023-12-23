“البيجيدي” يدعو رجال ونساء التعليم إلى العودة للأقسام الدراسية
توقفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها، عند الاحتجاجات والإضرابات التي يعيشها قطاع التعليم منذ شهور وآثارها السلبية على الموسم الدراسي الحالي، والتدبير المتأخر والمرتبك للحكومة لهذا الملف وللمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وعدم وفاءها بوعود برنامجها الحكومي لاسيما ما تعلق بتحسين دخل نساء ورجال التعليم.
واستحضارا لمواقفها السابقة في الموضوع، أكدت الأمانة العامة على أن توقف الدراسة وتعطلها لمدة تزيد عن شهرين ونصف يمثل كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعليم والمعرفة، وتتجاوز في آثارها وتداعياتها ما يظهر من نتائج بيداغوجية وتربوية آنية، ويؤسس لثقافة احتجاجية لا يمكن التعاطي معها إلا بتحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في الوقت المناسب، كما يحتاج إلى المصداقية والثقة والمعقول والوضوح والتواصل المسؤول، وهو ما تفتقده هذه الحكومة الناقصة للمشروعية وللمصداقية، والتي لا تكف عن تعليق أخطائها الكارثية وعجزها وفشلها في كل مرة على الحكومات السابقة.
ودعت الأمانة العامة، الحكومة، إلى مواصلة الحوار الجاد والمسؤول والتسريع بإخراج المرسوم الجديد للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لتنزيل الجانب المالي في الاتفاق الأخير، بما يحقق العدالة والإنصاف والتحفيز لكافة الفئات التعليمية لضمان انخراطهم بحماس في إصلاح المنظومة التربوية.
كما دعت الأمانة العامة للحزب، الجميع للتعاون بهدف إنقاذ الموسم الدراسي من الضياع والعودة الفورية للمدارس، والعمل على استدراك الزمن التربوي المهدور، وتهيب الأمانة العامة بالخصوص بنساء ورجال التعليم وعموم الشغيلة التعليمية، وتعول كثيرا على حسهم الوطني والمهني المعهود من أجل استئناف العمل وضمان عودة التلاميذ والتلميذات إلى المدارس بما يعيد الاطمئنان إلى الآباء والأمهات وكل الأسر المغربية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
16 تعليقات
(من انتم؟) كما قال القدافي الستم من اوصل الوضع الى حاله في عهدة المغضوب عليه بن كيران ونحن الان من يودي ثمن عنترياته ليس في التعليم فقط بل في كل القطاعات. خلاصة القول الله ياخذ فيكم الحق
لا كلام للبيجيدي يوجههه للشغيلية التعليميه ويحظى بالقبول فهم اكثر من اساءوا واهانوا رجال التعليم على مر التاريخ .فهم اول من اقتطعوا من أجرته ادا اضرب وهم من قصوا أجرته بدعوى اصلاح صندوق التقاعد وهم من رفعوا الدعم عن مجموعة من المواد…….. حسبنا الله..حسبنا الله……
البيجيدي يناشد الأساتذة العودة إلى أقسامهم لأنهم يهددوا حياة الأطفال..
النصر والعز للسيد ريءس الحكومة الفاضل عزيز اخنوش والذل والمهان للبيجيدي واذياله ممن ذلوا الموظفين بصفة عامة خلال فترة حكمهم حتى اخرجوا اذلاء مهانين من الانتخابات مثلهم كالصفر ذي الشكل الافعواني .تحية عالية لابن الشعب وسيد السياسيين في المغرب عزيز اخنوش الذي رحم رجال التعليم وباقي الموظفين وما تبقى في الطريق انشاء الله.
الضحية هم التلاميذ أما الأساتذة فلا حرج عليهم ..
الحكومة قررت زيادة الاجور للأساتذة التي تقدر ب 1500 درهم..
سنة بيضاء تدق ناقوس الخطر هاته السنة ..
الحزب لا يمكنه التدخلفي هدا الموضوع الا بوضع مقترح قانون أساسي بديل أما غير دلك فكأنه كمن يصرخ في واد سحيق لا يسمع له غير الصدى….
خرج أتباع مسيلمة للركوب على أمواج التعليم بلا حشمة بلا حياء، لأن وجوههم من القصدير. شكون رون التعليم من غيركم، يا تجار الدين.
شكرا لحكومة السيد عزيز اخنوش التي ابانت عن غيرتها على مصالح الاستاذ والتلميذ
تنظيم مبني على الكذب والنفاق واستغلال الدين لتحقيق اهداف اصحابه
طز ثم طز عليكم يا منافقين يا تجار الدين. راه حنا رجعنا بدونكم وبدون لفنو.
النذالة والتعمية هي اكبر ميكروب عرفه المغرب لذلك يجب محاربته بمضادات حيوية حتى لا يعود مرة أخرى كما اتمنى من الدولة أن تقوم بحبه ونقابته وجممعياته المرتزقة الذين يستغلون الدين لاهداف حقيرة تقاعد بنكيرلن وزير بيليكي الزواج العرفي …….
آخر من له الحق في مخاطبة نساء ورجال التعليم،البيجيدي أكثر من أساء إليهم ، إلى مزبلة التاريخ .
أنتم من خلق جميع هذه الويلات كلها يا أصحاب الجمود
كل نقابات المغرب متحزبة ومسيسة سواءا من أحزاب الحكومة والمعارضة على السواء .يعني النقابات تبحث عن أهداف حزبية وسياسية.يجب منع تدخل الاحزاب السياسية في النقابات لتكون محايدة وتكون لها مصداقية وشفافية .