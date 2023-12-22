An Israeli soldier operates in the Gaza Strip amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in this handout picture released on December 21, 2023. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

أرقام تكشف الخسائر الفادحة للطرفين في حرب إسرائيل وحماس

2023-12-22 / 18:11
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هبة بريس _ وكالات

تكشف الأرقام المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس، أن الصراع الذي تجدد منذ أكثر من شهرين، يعد الأعنف بين “الجولات السابقة”.

وتكشف المعطيات التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس، أن هذه الحرب، هي الأكثر دموية وتدميرا، بين الحروب الخمس التي خاضها الطرفان، منذ وصول الحركة للحكم في قطاع غزة العام 2007.

وشنت إسرائيل آلاف الغارات الجوية، وأتبعتها بهجوم بري عنيف، أدى إلى تسوية أحياء بأكملها بالأرض.

وشهد وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر، إطلاق حماس سراح رهائن من غزة، مقابل إطلاق سراح إسرائيل لسجناء فلسطينيين

فيما يلي نظرة على خسائر الحرب، حتى 22 ديسمبر ، بناء على معلومات من وزارة الصحة في غزة والمسؤولين الإسرائيليين، بالإضافة إلى مراقبين دوليين ومنظمات الإغاثة:

عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة: 20.057

عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية: 301

عدد القتلى في إسرائيل يوم 7 أكتوبر حوالى: 1200

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على غزة: 139

عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة: 53.320

عدد الجرحى الإسرائيليين: 6.184

عدد الإسرائيليين الذين نزحوا من حدود غزة ولبنان: 250 ألفا

عدد النازحين الفلسطينيين في غزة من أصل 2.3 مليون نسمة، بلغ أكثر من 1.9 مليون.

عدد الجنود والمدنيين الذين ما زالوا محتجزين كرهائن في غزة: 129

عدد الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم أو إنقاذهم: 110

عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع: 240

عدد شاحنات المساعدات التي تم السماح لها بالدخول إلى غزة: 5.405

عدد الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه إسرائيل من غزة أكثر من 11500

عدد الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي في غزة أكثر من 22 ألفا

يذكر أن الأمم المتحدة أفادت، قبل نحو أسبوعين، أن حوالى 18 في المئة من البنى التحتية في قطاع غزة تعرضت لأضرار ، استنادا إلى صورة التقطت بقمر اصطناعي عالي الدقة.

وتستمر الحرب في غزة في رفع منسوب التوتر في المنطقة ولا سيما في البحر الأحمر وعلى طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية وحتى سوريا والعراق.

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