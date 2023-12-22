رسميا.. الـFNE تدعو الأساتذة إلى تعليق الاحتجاجات والالتحاق بالأقسام

هبة بريس

انعقد يومه الجمعة 22 دجنبر الجاري، بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية، برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مع الكاتب العام الوطني وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديموقراطي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ومواصلة النقاش بهدف تعديل النظام الأساسي الجديد، كما شكل مناسبة لطرح عدد من الملفات المطلبية التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديموقراطي.

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)-التوجه الديموقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ينسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023، طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة؛ عقد جلسات الحوار بصفة متتالية، انطلاقا من يومه الجمعة 22 دجنبر 2023 وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق.

وعقب هذا، دعت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديموقراطي، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام العمومية، نساء ورجال التعليم إلى تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية، ابتداء من اليوم، والعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل استئناف الدراسة للتلميذات والتلاميذ.

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