اجتماع وزاري لبحث المبادرة الملكية حول ربط بلدان الساحل الإفريقي بـ”الأطلسي”

2023-12-22 / 17:05
0
هبة بريس

ينعقد، غدا السبت بمراكش، اجتماع وزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة الملكية في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالته على أن “المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة”.

ومن أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، قال جلالة الملك “نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.

كما شدد صاحب الجلالة على أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي.

وفي هذا الإطار، تفتح المبادرة الملكية المجال أمام بلدان الساحل، التي ليس لها منفد على البحر، للولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية للمملكة. إن هذا الانفتاح، هو ما أكد عليه جلالة الملك بشكل صريح عندما قال جلالته إن “المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، والطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة تلك الدول دعما لهذه المبادرة”.

وسيشارك وزراء الشؤون الخارجية لبلدان الساحل في هذا الاجتماع التنسيقي، المنظم بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وتعد المبادرة الملكية، ذات البعد الإقليمي والدولي والهادفة إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، من أجل إفريقيا مزدهرة.

وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة.. العلاقات بين المغرب وأندونيسيا قوية ومتميزة

بوريطة.. العلاقات بين المغرب وأندونيسيا قوية ومتميزة

2023-12-22 / 18:22
Photo of بوريطة: خلق شراكة استراتيجية بين المغرب واندونيسيا طموح وجب ترجمته إلى واقع

بوريطة: خلق شراكة استراتيجية بين المغرب واندونيسيا طموح وجب…

2023-12-22 / 16:37
Photo of “الخارجية التنزانية” تشيد بالدينامية التنموية المغربية

“الخارجية التنزانية” تشيد بالدينامية التنموية المغربية

2023-12-21 / 18:51
Photo of ميارة يجري مباحثات مع سفيرة فنلندا بالمغرب

ميارة يجري مباحثات مع سفيرة فنلندا بالمغرب

2023-12-21 / 18:24
Photo of بوريطة: المغرب وتنزانيا لهما دور تاريخي في الدفاع عن القضايا الافريقية

بوريطة: المغرب وتنزانيا لهما دور تاريخي في الدفاع عن…

2023-12-21 / 16:23
Photo of الرئيس السينغالي يوشح الطالبي العلمي بوسام الأسد الوطني

الرئيس السينغالي يوشح الطالبي العلمي بوسام الأسد الوطني

2023-12-21 / 12:58
Photo of الطالبي العلمي: المغرب والسينغال استطاعا صون علاقاتهما التاريخية

الطالبي العلمي: المغرب والسينغال استطاعا صون علاقاتهما التاريخية

2023-12-21 / 10:19
Photo of وزير ليبي: اتفاق الصخيرات مرجع أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا

وزير ليبي: اتفاق الصخيرات مرجع أساسي لتحقيق الاستقرار في…

2023-12-20 / 22:59
Photo of لافروف : المحادثات مع بوريطة أسفرت عن نتائج ملموسة

لافروف : المحادثات مع بوريطة أسفرت عن نتائج ملموسة

2023-12-20 / 22:37
Photo of ناصر بوريطة : منتدى التعاون العربي – الروسي كان ناجحا

ناصر بوريطة : منتدى التعاون العربي – الروسي كان…

2023-12-20 / 20:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق