بعد اجتماعها بالوزير بنموسى.. الـFNE تلتحق بجلسات الحوار القطاعي

2023-12-22 / 15:18
1
هبة بريس - الرباط

كشفت مصادر هبة بريس، أن اجتماع اليوم الجمعة الذي جمع اللجنة الوزارية الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع الكاتب العام الوطني وممثلي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، تم الاتفاق من خلاله على ما يلي:

1_ التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديموقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام
أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ينسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445
هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023.

2 _ طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة.

3 _ عقد جلسات الحوار بصفة متتالية انطلاقا من يومه الجمعة 22 دجنبر 2023 وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. الـFNE تدعو الأساتذة إلى تعليق الاحتجاجات والالتحاق بالأقسام

رسميا.. الـFNE تدعو الأساتذة إلى تعليق الاحتجاجات والالتحاق بالأقسام

2023-12-22 / 17:49
Photo of البيضاء.. إحباط عملية تهريب أزيد من 6.5 أطنان من مخدر الشيرا

البيضاء.. إحباط عملية تهريب أزيد من 6.5 أطنان من…

2023-12-22 / 16:02
Photo of الحموشي يصرف 20 ألف درهما لـ269 أمنيا يعانون من أمراض خطيرة

الحموشي يصرف 20 ألف درهما لـ269 أمنيا يعانون من…

2023-12-22 / 14:42
Photo of إحباط محاولة تهريب أزيد من 600 حيوان زاحف عبر مطار مراكش

إحباط محاولة تهريب أزيد من 600 حيوان زاحف عبر…

2023-12-22 / 14:11
Photo of توقيع اتفاقية للنهوض بالتشغيل للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص

توقيع اتفاقية للنهوض بالتشغيل للأشخاص في وضعية إعاقة في…

2023-12-22 / 14:01
Photo of برنامج دعم السكن.. تسقيف رسوم الموثق في مبلغ 2.500 درهم

برنامج دعم السكن.. تسقيف رسوم الموثق في مبلغ 2.500…

2023-12-22 / 11:00
Photo of وهبي يؤكد على ضرورة التوعية والتثقيف حول قضايا حقوق الإنسان

وهبي يؤكد على ضرورة التوعية والتثقيف حول قضايا حقوق…

2023-12-22 / 09:14
Photo of طقس الجمعة .. بارد نسبيا مع تكون صقيع فوق المرتفعات

طقس الجمعة .. بارد نسبيا مع تكون صقيع فوق…

2023-12-21 / 22:05
Photo of الصين .. تألق تلاميذ من الدار البيضاء متخصصين في الروبوتيك

الصين .. تألق تلاميذ من الدار البيضاء متخصصين في…

2023-12-21 / 21:53
Photo of افتتاح المعرض الجهوي للمنتجات المجالية الفلاحية بتازة

افتتاح المعرض الجهوي للمنتجات المجالية الفلاحية بتازة

2023-12-21 / 21:43

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق