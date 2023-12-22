بعد اجتماعها بالوزير بنموسى.. الـFNE تلتحق بجلسات الحوار القطاعي

هبة بريس - الرباط

كشفت مصادر هبة بريس، أن اجتماع اليوم الجمعة الذي جمع اللجنة الوزارية الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع الكاتب العام الوطني وممثلي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، تم الاتفاق من خلاله على ما يلي:

1_ التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديموقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام

أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ينسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445

هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023.

2 _ طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة.

3 _ عقد جلسات الحوار بصفة متتالية انطلاقا من يومه الجمعة 22 دجنبر 2023 وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق.

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