المؤتمر الرقمي الدولي بالدار البيضاء.. الشركات الصغيرة والمتوسطة تنشد التطور

2023-12-22 / 15:04
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

احتضنت مدينة الدار البيضاء ثالث نسخ المؤتمر الرقمي الدولي و الذي شهد حضور مكثفا و نجاحا ملحوظا.

و تم تنظيم النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي “Digital Now”، بتنظيم من نادي المسيرين بالمغرب و تحت رعاية وزارة الصناعة و التجارة و وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

هذه النسخة سجلت حضورا ملحوظا، حيث شهدت مناقشات وابتكارات نشطة شارك فيها أكثر من 2000 زائر، وحضرتها أكثر من 800 شركة تمثل مختلف المجالات، مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، مما يؤكد أهمية المؤتمر كحدث أساسي للانتقال الرقمي في المغرب.

وعقد المؤتمر يومي 20 و 21 دجنبر بإحدى فنادق العاصمة الاقتصادية تحت شعار “الشركات الصغيرة والمتوسطة في عصر الرقمنة: إبراز الإمكانيات وتحفيز الابتكار”، وأكد دوره المركزي في إمكانية تطوير المملكة باعتباره ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

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