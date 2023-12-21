عشرة قت–لى في إطلاق نار بجامعة في براغ ومق–تل المسلح

2023-12-21 / 18:16
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص بالرصاص في جامعة ببراغ، الخميس، وإصابة نحو ثلاثين آخرين قبل أن تردي الشرطة المسلح.

وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام “في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلح”.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة التشيكية أنّ مسلّحاً قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ “القضاء عليه”.

وقالت الشرطة عبر منصة “إكس”، “تمّ القضاء على المسلّح!!! ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث”.

وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.

وأفادت قناة “نوفا تي في” الخاصّة بوقوع انفجار وعن وجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الداخلية الإيطالي يعلن طرد مغربي هدد بشن هجوم في البلاد

وزير الداخلية الإيطالي يعلن طرد مغربي هدد بشن هجوم…

2023-12-21 / 18:40
Photo of مالي تتهم دولة تبون بالتدخل في شؤونها الداخلية.. وتستدعي السفير الجزائري للاحتجاج

مالي تتهم دولة تبون بالتدخل في شؤونها الداخلية.. وتستدعي…

2023-12-21 / 09:42
Photo of وزير خارجية إسرائيل: سنغتال مشعل وهنية.. “لن يموتا موتا طبيعيا”

وزير خارجية إسرائيل: سنغتال مشعل وهنية.. “لن يموتا موتا…

2023-12-20 / 23:07
Photo of تجنبا للفيتو.. تأجيل “جديد” لتصويت مجلس الأمن على قرار غزة

تجنبا للفيتو.. تأجيل “جديد” لتصويت مجلس الأمن على قرار…

2023-12-20 / 21:41

الإعلام الحكومي بغزة: 26 ألف شهيد ومفقود خلال 75…

2023-12-20 / 21:33
Photo of أول قافلة مساعدات “مباشرة” من الأردن إلى غزة

أول قافلة مساعدات “مباشرة” من الأردن إلى غزة

2023-12-20 / 19:54
Photo of كتائب القسام تعلن قتل 25 جنديا إسرائيليا في 3 أيام

كتائب القسام تعلن قتل 25 جنديا إسرائيليا في 3…

2023-12-20 / 19:35
Photo of اتهما بقت–ل امرأة بيضاء.. بوسطن تعتذر لرجلين أسودين بعد 34 عاما

اتهما بقت–ل امرأة بيضاء.. بوسطن تعتذر لرجلين أسودين بعد…

2023-12-20 / 19:07
Photo of “لافروف” في لقاء ثنائي ببوريطة : اتفقنا على عقد اللجنة المشتركة العام المقبل

“لافروف” في لقاء ثنائي ببوريطة : اتفقنا على عقد…

2023-12-20 / 18:58
Photo of “سانشيز”يدعو إلى التحدث بصوت واحد عن الهجمات” الإسرائيلية على غزة

“سانشيز”يدعو إلى التحدث بصوت واحد عن الهجمات” الإسرائيلية على…

2023-12-20 / 18:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق