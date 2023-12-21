بايتاس عن “إضراب الأساتذة”: “الحوار مستمر ونطمح الى طي الملف”

2023-12-21 / 15:07
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ملف التعليم يتم تدبيره على مستوى لجنة وزارية والحوار مستمر.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الجهات المعنية تخبر الرأي العام عند التوصل الى مخرجات معينة.

وتابع المسؤول الحكومي قائلا “الحوار مازال مستمرا ونطمح الى طي هذا الملف”، مشيرا الى أن التحديات كثيرة ومن مختلف المستويات. على حد تعبيره

هذا واحتج رجال ونساء التعليم، يومه الخميس، بشوارع الرباط، ضد “النظام الأساسي الجديد”.

وشارك في المسيرة، عدد من الأساتذة الرافضين لمقتضيات القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم، والذي حملوا شعارات مطالبة بسحب القانون المذكور وتحسين وضعية رجال ونساء التعليم

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