لافروف : المحادثات مع بوريطة أسفرت عن نتائج ملموسة

2023-12-20 / 22:37
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المحادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وأشغال المنتدى الروسي العربي أسفرتا عن نتائج ملموسة.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية مشتركة مع بوريطة، عقب مباحثاتهما في اختتام منتدى التعاون العربي الروسي. واعتبر لافروف أن المباحثات التي أجراها مع بوريطة كانت “مفيدة جدا”، حيث تمت مناقشة تطبيق الاتفاقيات التي تم إبرامها على مستوى القمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، مضيفا أنه جرت مناقشة كيفية “تنزيل إعلان الشراكة الاستراتيجية لعام 2002 وإعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة لعام 2016”.

وأوضح أنه تم تأكيد تفعيل الشراكة بين البلدين لإنجاز مقتضياتها في مجالات الاستثمار، والتجارة، والاقتصاد، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة النووية السلمية، والصيد البحري والزراعة، بالإضافة إلى الامكانيات الواسعة في مجالات الثقافة والتعليم. وأكد أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع، بداية السنة المقبلة، للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والثقافي.

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