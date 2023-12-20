منتدى التعاون العربي الروسي يشيد بدور الملك في دعم القضية الفلسطينية

2023-12-20 / 19:24
7
هبة بريس _ الرباط

أشاد منتدى التعاون العربي – الروسي، اليوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، في ختام أشغال نسخته السادسة على المستوى الوزاري، التي استضافتها المملكة المغربية، بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية.

وثمن وزراء الشؤون الخارجية العرب ونظيرهم الروسي في إعلان مشترك صدر عقب اختتام أشغال المنتدى، دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم وصمود المقدسيين من خلال مشاريع ملموسة تنفذها وكالة بيت مال القدس، الذراع الميدانية للجنة القدس.

من جهة أخرى، رحب البيان المشترك للمنتدى بالعديد من مبادرات المملكة المتخذة في إطار تنفيذ السياسة الخارجية التي رسمها جلالة الملك.

وهكذا، فبخصوص دور المغرب في الملف الليبي، جدد المنتدى التأكيد على أهمية اتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية، والالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها.

وتم التركيز بشكل خاص على رفض التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وعلى مبدأ تملك الليبيين للعملية السياسية والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات كأساس لحل سياسي للأزمة الليبية.

وارتباطا بالريادة المغربية في مكافحة الإرهاب، رحب منتدى التعاون العربي الروسي باختيار المملكة المغربية لاستضافة الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) بمراكش سنة 2025، وأيضا باحتضانها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وثمن في هذا الاطار الدور والجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية خلال رئاستها للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 2021-2023.

على صعيد أخر، أشاد المنتدى بمخرجات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت بمدينة مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، لاسيما تلك المرتبطة بتمويل الأنشطة المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوها في هذا السياق بجهود المملكة المغربية في تحقيق هذه الأهداف.

وفي الختام، رحب وزراء الخارجية العرب ونظيرهم الروسي باختيار المملكة المغربية لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم، الى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ناصر بوريطة : منتدى التعاون العربي – الروسي كان ناجحا

ناصر بوريطة : منتدى التعاون العربي – الروسي كان…

2023-12-20 / 20:58
Photo of “هجوم استخباراتي “وإعلامي جزائري على المغرب بسبب رئاسة مجلس حقوق الانسان الأممي

“هجوم استخباراتي “وإعلامي جزائري على المغرب بسبب رئاسة مجلس…

2023-12-20 / 16:25
Photo of أخنوش: المغرب جعل من الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا

أخنوش: المغرب جعل من الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا

2023-12-20 / 14:35
Photo of بوريطة: “نرى في روسيا شريكا قادرا على لعب دور بناء في حل القضايا”

بوريطة: “نرى في روسيا شريكا قادرا على لعب دور…

2023-12-20 / 13:55
Photo of لافروف من مراكش: “الأولوية القصوى لروسيا في غزة هي وقف سف.ك الد.ماء”

لافروف من مراكش: “الأولوية القصوى لروسيا في غزة هي…

2023-12-20 / 13:40
Photo of المالكي: نشيد بمواقف المغرب الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني + “فيديو”

المالكي: نشيد بمواقف المغرب الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني +…

2023-12-20 / 10:59
Photo of بوريطة: المغرب يدعم بشكل واضح مجلس القيادة الرئاسي اليمني + “فيديو”

بوريطة: المغرب يدعم بشكل واضح مجلس القيادة الرئاسي اليمني…

2023-12-20 / 10:20
Photo of لافروف يصل مراكش للمشاركة في اجتماع المنتدى الروسي العربي

لافروف يصل مراكش للمشاركة في اجتماع المنتدى الروسي العربي

2023-12-20 / 09:28
Photo of بوريطة يؤكد على المواقف الثابتة للمغرب الداعمة للوحدة الترابية للسودان

بوريطة يؤكد على المواقف الثابتة للمغرب الداعمة للوحدة الترابية…

2023-12-19 / 22:50
Photo of اليمن تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة

اليمن تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية…

2023-12-19 / 21:57

‫7 تعليقات

  7. يجب اقناع إسرائيل بالعيش بسلام وباحترام وتبني اخلاق تحفظ النفس والكون والبيئة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق