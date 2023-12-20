منتدى التعاون العربي الروسي يشيد بدور الملك في دعم القضية الفلسطينية

هبة بريس _ الرباط

أشاد منتدى التعاون العربي – الروسي، اليوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، في ختام أشغال نسخته السادسة على المستوى الوزاري، التي استضافتها المملكة المغربية، بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية.

وثمن وزراء الشؤون الخارجية العرب ونظيرهم الروسي في إعلان مشترك صدر عقب اختتام أشغال المنتدى، دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم وصمود المقدسيين من خلال مشاريع ملموسة تنفذها وكالة بيت مال القدس، الذراع الميدانية للجنة القدس.

من جهة أخرى، رحب البيان المشترك للمنتدى بالعديد من مبادرات المملكة المتخذة في إطار تنفيذ السياسة الخارجية التي رسمها جلالة الملك.

وهكذا، فبخصوص دور المغرب في الملف الليبي، جدد المنتدى التأكيد على أهمية اتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية، والالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها.

وتم التركيز بشكل خاص على رفض التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وعلى مبدأ تملك الليبيين للعملية السياسية والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات كأساس لحل سياسي للأزمة الليبية.

وارتباطا بالريادة المغربية في مكافحة الإرهاب، رحب منتدى التعاون العربي الروسي باختيار المملكة المغربية لاستضافة الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) بمراكش سنة 2025، وأيضا باحتضانها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وثمن في هذا الاطار الدور والجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية خلال رئاستها للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 2021-2023.

على صعيد أخر، أشاد المنتدى بمخرجات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت بمدينة مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، لاسيما تلك المرتبطة بتمويل الأنشطة المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوها في هذا السياق بجهود المملكة المغربية في تحقيق هذه الأهداف.

وفي الختام، رحب وزراء الخارجية العرب ونظيرهم الروسي باختيار المملكة المغربية لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم، الى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp