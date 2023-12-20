نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل “القضاء” على حما.س

هبة بريس - وكالات

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق إسرائيل “كل الأهداف” التي وضعتها، وفي مقدمها “القضاء” على حركة حماس.

وقال نتنياهو في بيان: “لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا.. القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة”.

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