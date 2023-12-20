نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل “القضاء” على حما.س
هبة بريس - وكالات
استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق إسرائيل “كل الأهداف” التي وضعتها، وفي مقدمها “القضاء” على حركة حماس.
وقال نتنياهو في بيان: “لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا.. القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة”.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
نتمنى الهدن من الله
نطلب الهداية و السلام ورحمة من الله تعالى
اللهم انصر اخواننا