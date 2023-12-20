لافروف من مراكش: “الأولوية القصوى لروسيا في غزة هي وقف سف.ك الد.ماء”

هبة بريس

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ما وصفها بـ”قوى خارجية” باستغلال تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لصالحها.

وقال لافروف في افتتاح منتدى التعاون الروسي العربي، بمدينة مراكش: “لقد أصبح من الواضح أن بعض القوى الخارجية لا تعارض استخدام التصعيد الدوري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمصالحها الخاصة، لإشعال نار حرب إقليمية في تطور المغامرات العديدة الماضية للولايات المتحدة وحلفائها التي تم إطلاقها في الشرق الأوسط على مدى السنوات العشرين الماضية، والنتيجة هي تقويض الدولة ومئات الآلاف من الضحايا وتدفقات هائلة من اللاجئين”.

وأضاف: “بالتنسيق مع شركائنا، نواصل بذل الجهود، أولاً وقبل كل شيء، لصالح استقرار الوضع على المدى الطويل ونقل الجهود لحل النزاع إلى المستوى السياسي والدبلوماسي”.

وشدد لافروف على أن روسيا تبذل، في اتصالاتها مع دول المنطقة، جهوداً لنقل حل الصراع إلى القناة الدبلوماسية، مؤكدا على أن الأولوية القصوى لروسيا في قطاع غزة هي وقف سفك الدماء وحل المشكلات الإنسانية.

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