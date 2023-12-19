بنخضرة تكشف مستجدات حول مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا

هبة بريس _ الرباط

قالت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن اتخاذ قرار التمويل في ما يخص مشروع الغاز الطبيعي المغرب-نيجريا سيكون مع بداية سنة 2025

وأكدت في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 19 دجنبر أن كل الدراسات المتعلقة به تنجز كما هو متفق عليه، ووفق إرادة البلدين.معلنة في نفس الوقت إلى الانتهاء من المرحلة المدققة بعد إمضاء عقود مع الدول المعنية.

وقالت، إنه يتم العمل على إبرام عقد بين جميع الدول التي سيمر منها الأنبوب، وأيضا إنجاز دراسات مالية لتمويل المشروع على أربع مراحل

أكدت بنخضرة أن الاستكشافات “مجازفة تستلزم مبالغ باهظة جدا” ومهمة “صعبة”، مضيفة أن هناك آبارا للتنقيب لكنها ستكلف الملايير من الدراهم في وقت يعمل المكتب بموارده المتوفرة.

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