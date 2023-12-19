إسرائيل تحقق بوفاة فلسطينيين اعتقلوا في غزة
هبة بريس _ وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في وفاة فلسطينيين في السجن، اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وكان هؤلاء معتقلين في قاعدة سدي تمان العسكرية بالقرب من بئر السبع (جنوب) التي نقلوا إليها بعد توقيفهم مع مئات آخرين، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”.
وكشفت الصحيفة أن المعتقلين هناك “تبقى أعينهم معصوبة وأياديهم مكبّلة في أغلب الأوقات وتبقى الأضواء ساطعة طوال الليل”.
وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أن تحقيقا بشأن “وفاة إرهابيين في مراكز الاعتقال العسكرية” هو يد الإجراء، من دون تحديد عدد المعتقلين المعنيين أو ملابسات وفاتهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
هادو راه ناس ولكن بدون انسانية و رحمة
يجب وقف هذه الحرب لأنها ليست في الطرفين
اللهم انصر اخواننا نصرا مبينا
اللهم احفظ اهل غزة يا رب العالمين
موجرمين حرب يقتلونهم ويمشون في جنائزهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
انهم احياء عند ربهم يورزقون والنصر لي فلسطين انشاالله
قوم غضب الله عليهم مادا ننتضر منهم الا الغدر والقتل صهاينة اعداء الله وعبده نسال الله العلي القدير ان ينصرهم نصرا مبينا ويرزق شهدائنا الفردوس الاعلا