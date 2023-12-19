الملك يبعث برقية تهنئة للسيسي بعد إعادة انتخابه رئيسا لمصر

2023-12-19 / 17:24
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هبة بريس ـ الرباط

وجه الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس مصر بمناسبة إعادة انتخابه من جديد على رأس الجمهورية.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لي أن أتقدم إليكم بأحر التهاني على تجديد الشعب المصري الشقيق ثقته في شخصكم، راجيا لكم كامل التوفيق في مواصلة قيادته لتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء”.

وأضاف الملك ”ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد لفخامتكم بالغ اعتزاي بروابط الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لكم تطلعي الدائم إلى مواصلة العمل سويا من أجل توطيد هذه الروابط والارتقاء بتعاوننا المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح العليا لشعبينا الشقيقين”.

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