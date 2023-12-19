أخنوش: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يحظى بعناية ملكية‎ ‎خاصة

هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية ‏مناقشة حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية ‏الوسط القروي والمناطق الجبلية.

وذكر أخنوش في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة البرلمانية الثانية، أن مكونات هذا البرنامج تطرح ‏مداخل أساسية تهم بشكل مباشر تسريع وتيرة التأهيل الترابي والتماسك الاقتصادي ‏والاجتماعي للمناطق القروية والجبلية بالمملكة‎.‎

وشدد أخنوش، على أن موضوع ‏‏”برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، واحد من القضايا التي ظلت ‏على الدوام تحظى بالعناية المولوية السامية، مشيرا إلى رغبته في استكمال التعاون ‏المشترك بين الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية وباقي المؤسسات المعنية في هذا ‏المجال‎

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