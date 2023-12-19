أخنوش: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يحظى بعناية ملكية خاصة
هبة بريس ـ الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية مناقشة حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية.
وذكر أخنوش في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة البرلمانية الثانية، أن مكونات هذا البرنامج تطرح مداخل أساسية تهم بشكل مباشر تسريع وتيرة التأهيل الترابي والتماسك الاقتصادي والاجتماعي للمناطق القروية والجبلية بالمملكة.
وشدد أخنوش، على أن موضوع ”برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، واحد من القضايا التي ظلت على الدوام تحظى بالعناية المولوية السامية، مشيرا إلى رغبته في استكمال التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية وباقي المؤسسات المعنية في هذا المجالتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp