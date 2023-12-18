اتهامات بالخيانة واستقالات بالجملة.. “أيام الإضراب” تتسبب في خلافات بين رجال التعليم

2023-12-18 / 16:07
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هبة بريس - الرباط

تسبب إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن الإضراب عن العمل ليومين خلال الأسبوع الجاري، في تفجر خلافات كبيرة بين الأساتذة.

وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغ نشره مساء أمس الأحد عن إضراب ليومين، في حين قررت كل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي، عن إضراب لمدة 4 أيام.

وفي هذا الصدد، تفجرت خلافات واتهامات بـ”الخيانة” و”بيع الماتش” بين التنسيقيات، كما أعلن عدد من المنتمين للتنسيق الوطني لقطاع التعليم عن استقالتهم.

وقال أحد الأساتذة “صحاب التنسيق الوطني بغاو يجسو النبض د الأساتذة بديك الإخبار. عرفناكم بعتو الماتش، وخا تعملو دبا البيان فيه اربع أيام تفضحتو”.

وأضاف آخر : “تمت فرملة النضال بنجاح ، مقابل وعود غير مضمونة، مبروك الانجاز للتنسيق الوطني”.

من جهته، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم: “بخصوص البرنامج النضالي، اؤكد انه اتخذ بعد نقاش عسير دام اكثر من 6 ساعات، داخل كل مكونات التنسيق الوطني للتعليم.”

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