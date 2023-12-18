البيضاء.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق السادس لفندق بعين الدياب

هبة بريس - البيضاء

وضعت سيدة حدا لحياتها، بإلقاء نفسها من الطابق السادس لفندق بمنطقة عين الدياب بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر لـ”هبة بريس”، فقد توجهت المعنية بالأمر الى الفندق عشية أمس الأحد، وقامت بحجز غرفة بالطابق السادس.

وأضاف ذات المصدر، أن بعد دخولها للغرفة بوقت قليل، تفاجأ موظفو ومستخدمو الفندق بسقوط المعنية بالأمر بالشارع في ظروف مجهولة.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

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