غزة في اليوم الـ73.. أكثر من 19 ألف شهيد و52 ألف جريح

2023-12-18 / 09:25
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هبة بريس - وكالات

واصلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما اسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما تواصل عمليات اقتحام مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أدى إلى مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

وقالت مصادر صحية في غزة، صباح اليوم، إن أكثر من 100 شخص قتلوا في “مجازر الاحتلال في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض، إلى جانب 20 مصابا على الأقل”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف على كافة مناطق المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين.

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‫7 تعليقات

  7. اللهم أرحم شهداء فلسطين الحبيبة يارب اللهم نستودعك اخوتنا في غزة يارب ياكريم ياحي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم ان تحفظ شعبها و ارضها آمين يارب.
    لله الامر من قبل ومن بعد لطفك بعبادك يارب العالمين..

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