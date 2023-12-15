من بينها “البيتكوين”.. هاته هي أكثر خمس كلمات بحث عنها المغاربة في “غوغل” هذا العام

هبة بريس ـ الدار البيضاء

و نحن على مشارف نهاية سنة 2023، فعديد الإحصائيات و الأرقام برزت خلال هذا العام، و من بينها الكلمات الأكثر بحثا من طرف المواطنين المغاربة عبر محركات البحث و في مقدمتها google خلال سنة 2023.

فمن خلال بحث بسيط، اتضح أن أكثر خمس كلمات بحث عنها المغاربة تتنوع بين ما هو اجتماعي و رياضي، غير أن الشق الاقتصادي لم يغب كذلك عن الخمس كلمان الأكثر بحثا من طرف المغاربة في محركات البحث.

و في المرتبة الأولى، حلت كلمة “كوفيد” في الصدارة، رغم أن حدة الفيروس تقلصت إن لم نقل اختفت في الأشهر الأخيرة ، لكنها كانت الأبرز من حيث البحث في الثلاث أشهر الأولى من السنة الحالية، حيث ظل المغاربة يتابعون تفاصيل الفيروس التاجي و أرقام انتشاره إلى أن اختفى تدريجيا.

المركز الثاني تبوأته الكلمات الرياضية، فبعد إنجاز أسود الأطلس التاريخي في مونديال قطر أصبحت كرة القدم معشوقة المغاربة، فحلت كلمة “المنتخب المغربي” ضمن الكلمات الأكثر بحثا في محرك غوغل.

و رغم أن الغالبية الكبيرة من المغاربة لا تربطها و المجال الاقتصادي التقني سوى معرفة سطحية و بسيطة، غير أن كلمة “بيتكوين” جاءت في المركز الثالث ضمن قائمة الكلمات الأكثر بحثا من طرف المغاربة خلال سنة 2023.

و بحث المغاربة كثيرا عن مصطلحات من قبيل البيتكوين و العملات الرقمية و التداول الرقمي، بعدما أضحى الهاجس هو تحقيق أرباح و عوائد مادية في ظل الوضعية الاقتصادية المعقدة خلال السنوات الأخيرة و ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بات العديد يلجؤون للتجارة الإلكترونية و التداول الرقمي لتحقيق مداخيل إضافية.

و في المركزين الرابع و الخامس، حلت كلمتي “الطقس” و “نتفلكس” تواليا، حيث أن المغاربة بحثوا كثيرا عن أحوال الطقس في ظل انحباس المطر، كما يحثوا عن منصة عرض الأفلام الشهيرة.

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