الكشف عن المركز الجديد للمنتخب النسوي في التصنيف العالمي

المنتخب المغربي للسيدات يُنهي سنة 2023 في المرتبة الـ60 عالميًا

2023-12-15 / 12:14
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تراجع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية في التصنيف العالمي الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وخسرت لبؤات الأطلس مركزين في التصنيف الشهري، حيث تراجعن نحو المركز 60 عالميا.

وقد حلت لبؤات الأطلس في المركز الثالث قاريا، خلف كل من نيجيريا الأولى قاريا والـ 34 عالميا وجنوب أفريقيا الثانية قاريا والـ 52 عالميا.

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