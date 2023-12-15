المنتخب المغربي للسيدات يُنهي سنة 2023 في المرتبة الـ60 عالميًا

تراجع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية في التصنيف العالمي الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وخسرت لبؤات الأطلس مركزين في التصنيف الشهري، حيث تراجعن نحو المركز 60 عالميا.

وقد حلت لبؤات الأطلس في المركز الثالث قاريا، خلف كل من نيجيريا الأولى قاريا والـ 34 عالميا وجنوب أفريقيا الثانية قاريا والـ 52 عالميا.

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