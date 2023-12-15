أخنوش في ضيافة المستشارين للحديث عن حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية

هبة بريس

يعقد مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وتُعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستتمحور حول موضوع “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”.

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