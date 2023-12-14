طنجة.. الأساتذة يحتجون بالأسود رفضا لمخرجات اتفاق الحكومة والنقابات ( صور )

هبة بريس - مكتب طنجة

احتشد المئات من الأساتذة اليوم الخميس 14 دجنبر وسط مدينة طنجة في مسيرة احتجاجية باللباس الأسود رفضا لمخرجات الاتفاق الذي جرى بين النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية والحكومة يوم الأحد 10 دجنبر الجاري بشأن النظام الأساسي والرفع من الأجور .

وجابت المسيرة الاحتجاجية شارع محمد الخامس وسط مدينة طنجة، مرورا بساحة الأمم ووصولا الى مقر المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية ، حيث رفعوا هناك شعارات رافضة لما وصفوه بـ”الحوارات المغشوشة ” معربين عن تمسكهم بإسقاط النظام الأساسي الجديد الذي اعتبروه معيبا و لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم .

ومن المرتقب أن يعقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حوارا و مشاورات مع التنسيقيات التعليمية لأول مرة في عز الاحتقان في القطاع التعليمي، بعد أسابيع من الإحتجاجات والإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم ضد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وينتظر أن يعقد هذا الاجتماع، و الذي ستحضره نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، اليوم الخميس لمناقشة النقاط الخلافية في النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.

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