طنجة.. الأساتذة يحتجون بالأسود رفضا لمخرجات اتفاق الحكومة والنقابات ( صور )
احتشد المئات من الأساتذة اليوم الخميس 14 دجنبر وسط مدينة طنجة في مسيرة احتجاجية باللباس الأسود رفضا لمخرجات الاتفاق الذي جرى بين النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية والحكومة يوم الأحد 10 دجنبر الجاري بشأن النظام الأساسي والرفع من الأجور .
وجابت المسيرة الاحتجاجية شارع محمد الخامس وسط مدينة طنجة، مرورا بساحة الأمم ووصولا الى مقر المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية ، حيث رفعوا هناك شعارات رافضة لما وصفوه بـ”الحوارات المغشوشة ” معربين عن تمسكهم بإسقاط النظام الأساسي الجديد الذي اعتبروه معيبا و لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم .
ومن المرتقب أن يعقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حوارا و مشاورات مع التنسيقيات التعليمية لأول مرة في عز الاحتقان في القطاع التعليمي، بعد أسابيع من الإحتجاجات والإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم ضد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وينتظر أن يعقد هذا الاجتماع، و الذي ستحضره نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، اليوم الخميس لمناقشة النقاط الخلافية في النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
السلام عليكم
الصمود سر النجاح وتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.
علاش غير هما لي لهم زيادة،اشنو زعما تيديرو
ولفو الاضرابات والشاهد الطبية الكاذبة،ومن زمان.
تيهترو،وكوسالى وأغلبهم داخل لهداك الميدان،حبا فالاجرة …..والمقاعد
تكون سنة بيضة والاقتطاعات
النظام الأساسي الجديد غير صالح
Hadchy li raha dir l7okoma masalehch
Khas yediro chi 7el bee3da
Db welad che3b rahom day3in wsf
لا حول ولا قوة الا بالله